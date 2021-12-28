Амстердам, , 03:20 — REGNUM Женщина была арестована за неоднократные звонки в экстренные службы в Нидерландах. Об этом 27 декабря сообщило издание Hart van Nederland.

Звонок правоохранителям Mvestnik.ru

По предварительным данным, жительница провинции Северный Брабант позвонила на номер службы спасения, но не смогла внятно изложить свою просьбу. После криков и попыток оператора добиться какой-либо вразумительной информации, связь прервалась. Тем не менее, сотрудники полиции отправились убедиться, что с женщиной всё в порядке.

Женщина, встретив полицейских, заявила, что помощь ей не требуется и попросила их удалиться. Но спустя полчаса она опять стала звонить в службу спасения и требовать помощи. Сотрудники полиции, прибывшие по адресу и увидевшие, что с женщиной всё в порядке, предупредили её об ответственности за ложные звонки об опасности. Однако после их отъезда женщина начала постоянно звонить в службу спасения, а прибывших к ней полицейских встретила агрессивно и с применением ненормативной лексики.

Нарушительница была арестована. В ряде стран мира, ложные звонки на номера экстренных служб без необходимости являются достаточно серьёзным правонарушением. Таким правонарушителям в Нидерландах грозит наказание в виде крупного штрафа, либо тюремного заключения на срок до трёх месяцев.

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