В Нидерландах женщину арестовали за бесконечные звонки в экстренные службы
Амстердам, 28 декабря, 2021, 03:20 — ИА Регнум. Женщина была арестована за неоднократные звонки в экстренные службы в Нидерландах. Об этом 27 декабря сообщило издание Hart van Nederland.
По предварительным данным, жительница провинции Северный Брабант позвонила на номер службы спасения, но не смогла внятно изложить свою просьбу. После криков и попыток оператора добиться какой-либо вразумительной информации связь прервалась. Тем не менее сотрудники полиции отправились убедиться, что с женщиной всё в порядке.
Женщина, встретив полицейских, заявила, что помощь ей не требуется, и попросила их удалиться. Но спустя полчаса она опять стала звонить в службу спасения и требовать помощи. Сотрудники полиции, прибывшие по адресу и увидевшие, что с женщиной всё в порядке, предупредили её об ответственности за ложные звонки об опасности. Однако после их отъезда женщина начала постоянно звонить в службу спасения, а прибывших к ней полицейских встретила агрессивно и с применением ненормативной лексики.
Нарушительница была арестована. В ряде стран мира ложные звонки на номера экстренных служб без необходимости являются достаточно серьёзным правонарушением. Таким правонарушителям в Нидерландах грозит наказание в виде крупного штрафа либо тюремного заключения на срок до трёх месяцев.
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