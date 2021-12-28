Тегеран, 28 декабря, 2021, 08:39 — ИА Регнум. 27 декабря министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что напряженность, возникшая некоторое время назад между Тегераном и Баку, наконец полностью снята. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

«Ранее министр иностранных дел Ирана посетил Азербайджан с официальным визитом, а до этого я также провел три встречи со своим иранским коллегой», — заявил Байрамов на пресс-конференции, посвященной дипломатической деятельности своей страны в течение текущего года.

Азербайджанский дипломат отметил, что на его встрече с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амирабдоллахианом стороны рассмотрели перспективы двусторонних отношений с целью поиска путей их дальнейшего расширения.

Он подчеркнул, что недоразумения, возникшие недавно в ирано-азербайджанских отношениях, были устранены в кратчайшие сроки.

Байрамов также указал на встречу президентов двух стран в Ашхабаде, на которой были рассмотрены различные аспекты укрепления двусторонних связей. В ходе встречи главы государств договорились о регулярных дипломатических встречах не реже одного раза в шесть месяцев.