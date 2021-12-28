Тегеран, 28 декабря, 2021, 08:40 — ИА Регнум. Статистика показывает, что разница в уровне грамотности между иранскими мужчинами и женщинами составляет 6,1 процента в текущем году (с 21 марта 2021 года по 20 марта 2022 года). Об этом сообщило иранское агентство IRNA 27 декабря.

Шапур Мохаммадзаде, глава организации Движение за грамотность Ирана, выступил с речью по случаю 42-й годовщины создания учреждения, отметив, что исламская страна прилагает усилия, придавая особое значение гендерному равенству в образовании.

«Правительство предоставило девушкам и женщинам полный доступ к предварительному образованию», — отметил Мохаммадзаде, подчеркнув, что организация выделила около 80 процентов своих ресурсов на повышение грамотности среди иранских женщин, особенно в сельской местности.

«Согласно переписям, проведенным в период с 1976 по 2016 год, разница в уровне грамотности снизилась с 23,4 процента до 6,8 процента», — сказал иранский представитель, отметив, что в 2021 году этот показатель снизился до менее чем 6,1 процента.

«Около 55 процентов мероприятий по ликвидации неграмотности были направлены в сельские районы в течение последних 39 лет», — сообщил он, заявив, что уровень грамотности в городских районах увеличился с 65,4 процента в 1976 году до 90,8 процента в 2016 году, при этом в отношении сельской местности показатель увеличился с 30,5 процента до 78,5 процента.

С момента создания организации Движение за грамотность Ирана в 1979 году число грамотных людей увеличилось по стране примерно на 11 миллионов.