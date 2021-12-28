Тегеран, , 08:44 — REGNUM 27 декабря высокопоставленные представители Ирана и Франции встретились и провели переговоры после интенсивных дипломатических консультаций в преддверии совместного заседания по СВПД в австрийской столице. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Ранее информированный источник рассказал на условиях анонимности: «Венский проект постепенно продвигался, пока французская сторона не присутствовала на переговорах. Как только французы вернулись, замедление переговорного процесса стало ощутимым».

Он отметил, что французская переговорная группа не играла конструктивной роли в переговорах, однако в настоящий момент темпы прогресса на переговорах значительно замедлились.

Иранская переговорная группа во главе с заместителем министра иностранных дел Али Багери Кани прибыла в Вену (Австрия), чтобы возобновить переговоры после паузы, сделанной другими участниками в канун Рождества.

Выступая на своей еженедельной пресс-конференции, представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил, что отношение страны к переговорам является прогрессивным. Он также отметил, что для Исламской Республики невыносимо, что западные государства тратят время и энергию участников на бесполезные новости, предъявляя Ирану требования, выходящие за рамки СВПД.