Тегеран, , 08:58 — REGNUM 27 декабря министерство культурного наследия, туризма и ремесел Ирана согласовало с министерством иностранных дел вопрос об отправке 40 экономических агентов по туризму в ряд стран. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Заместитель министра туризма Ирана Али-Асгар Шалбафян заявил: «План диспетчеризации в ближайшее время вступит в силу для активизации иранских туристических агентств за рубежом».

Шалбафян отметил, что министерство туризма также планирует подготовить привлекательный контент на разных языках с целью его предоставления посольствами Ирана в большинстве стран мира.

В другом месте своего выступления иранский представитель заявил, что открытие воздушного пространства Ирана для иностранных туристов стало важным событием спустя 20 месяцев с начала вспышки COVID-19 в стране. Он также сообщил, что министерство туризма приложит усилия, чтобы проложить путь к открытию сухопутных границ для иностранных путешественников.

Однако он предупредил, что въезд из восьми африканских и четырех европейских государств все ещё запрещен в результате распространения нового варианта Omicron.