Тегеран, 28 декабря, 2021, 09:00 — ИА Регнум. 27 декабря министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан заявил, что участники венских переговоров сосредоточат внимание на проверке и гарантиях в качестве основных стержней переговорного процесса. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая перед журналистами в кулуарах пятой конференции по истории международных отношений, Амирабдоллахиан отметил, что продажа иранской нефти и получение нефтедолларов являются важными аспектами экономического развития Ирана.

Отвечая на вопрос о переговорах между Ираном и Саудовской Аравией, он отметил, что точная дата нового раунда переговоров еще не определена.

Ранее главный переговорщик Ирана Али Багери Кани во главе делегации прибыл в столицу Австрии для продолжения восьмого раунда переговоров, направленных на отмену несправедливых санкций.

Заседание совместной комиссии по СВПД состоялось на уровне глав делегаций на переговорах между Ираном, Европейским союзом (ЕС) и группой 4+1.

Участники переговоров достигли соглашения по итогам трехнедельных жарких дискуссий в предыдущем раунде и длительного отказа от законных требований Ирана со стороны трех европейских государств.