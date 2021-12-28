Тегеран, , 09:02 — REGNUM 27 декабря министр дорожного и городского развития Ирана Ростам Касеми заявил, что Иран и Ирак подписали контракт на строительство железной дороги Басра-Шаламче. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая в прямом эфире телепрограммы, Касеми отметил, что две страны намерены создать совместное предприятие для реализации железнодорожного проекта.

Он также высоко оценил встречу с высокопоставленными иракскими должностными лицами в Багдаде, отметив, что проекты будут совместно осуществляться государственными железнодорожными предприятиями Исламской Республики Иран и Иракской Республики.

В отчете Касеми сообщается, что совместное предприятие будет учреждено в течение двух месяцев.

Говоря о перспективах экономических отношений между Ираном и Ираком, он подчеркнул, что иранские компании будут расширять свое участие в постепенном восстановлении Ирака.

В другом месте своего выступления Касеми отметил, что две страны намерены увеличить вдвое двусторонние поездки граждан Ирана и Ирака.