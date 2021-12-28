Тегеран, , 09:03 — REGNUM 27 декабря главный переговорщик Ирана Али Багери Кани во главе делегации прибыл в столицу Австрии для продолжения восьмого раунда переговоров, направленных на отмену несправедливых санкций. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Позднее Багери Кани отправился в отель в Кобурге для проведения дипломатических консультаций перед заседанием комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

Заседание совместной комиссии по СВПД состоялось на уровне глав делегаций на переговорах между Ираном, Европейским союзом (ЕС) и группой 4+1.

Участники переговоров достигли соглашения по итогам трехнедельных жарких дискуссий в предыдущем раунде и длительного отказа от законных требований Ирана со стороны трех европейских государств.

В ходе нового раунда переговоров стороны должны обменяться мнениями о содержании совместного текста и дорожной карты для возобновления ядерной сделки от июля 2015 года, известной как СВПД.

Успех этого раунда переговоров зависит от принятия сложных политических решений европейской стороной, которая не сыграла конструктивной роли во время предыдущего раунда.