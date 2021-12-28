Тегеран, , 09:03 — REGNUM Поскольку восьмой раунд переговоров в Вене начался 27 декабря, Соединенные Штаты прибегают к политике угроз в качестве тактики оказания давления на Иран с целью получения уступок от Исламской Республики. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Седьмой раунд переговоров в Вене (Австрия) был оценен Россией, Китаем и Европейским союзом как позитивный шаг для дальнейших консультаций, в то время как Соединенные Штаты, Великобритания, Франция и Германия пытались распространить пессимизм и возложить вину за нынешнюю ситуацию с ядерной сделкой 2015 года на плечи Ирана.

Западные переговорщики продолжают свою игру, применяя угрожающую тактику для недопущения возвращения к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), в то время как некоторые американские политики признают, что выход администрации Трампа из сделки в мае 2018 года являлся основной причиной сложившейся атмосферы.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью перед рождественскими праздниками, что текущая ситуация является результатом одного из худших решений внешней политики Соединенных Штатов за последнее десятилетие, а именно выхода из СВПД.

Он отметил, что бывшая администрация США пообещала заменить СВПД лучшим соглашением, однако на самом деле принятые Вашингтоном меры полностью противоречат обещаниям.