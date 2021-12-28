Пекин, , 02:55 — REGNUM Визит в Пекин в период проведения в городе зимних Олимпийских игр планирует совершить президент Аргентины Альберто Фернандес, 27 декабря передал телеканал CGTN со ссылкой на заявление аргентинского посла в Китае Сабино Ваку Нарвахо.

Альберто Фернандес Twitter.com/alferdez

Соревнования пройдут в столице КНР с 4 по 20 февраля 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря телеканал NHK передал о том, что власти Японии приняли решение не отправлять на Олимпиаду в Пекине представителей японского правительства.

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