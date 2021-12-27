Президент Аргентины собирается посетить Олимпиаду в Пекине
Пекин, 28 декабря, 2021, 02:55 — ИА Регнум. Визит в Пекин в период проведения в городе зимних Олимпийских игр планирует совершить президент Аргентины Альберто Фернандес, 27 декабря передал телеканал CGTN со ссылкой на заявление аргентинского посла в Китае Сабино Ваку Нарвахо.
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Альберто Фернандес
Соревнования пройдут в столице КНР с 4 по 20 февраля 2022 года.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря телеканал NHK передал о том, что власти Японии приняли решение не отправлять на Олимпиаду в Пекине представителей японского правительства.