Москва, 28 декабря 2021, 02:43 — REGNUM Министерство обороны и Минстрой России 27 декабря подписали соглашение о сотрудничестве в области строительства и архитектуры. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Документ подписали министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин.
По словам Шойгу, развитие военной и социальной инфраструктуры Вооружённых Сил является одним из приоритетных направлений работы военного ведомства. Значимую роль в ней играет взаимодействие с Минстроем и подписанные соглашения являются ещё одним шагом в укреплении двустороннего сотрудничества.
В свою очередь, Файзуллин отметил нарастание активного сотрудничества своего ведомства c военными по строительству и оперативному вводу в строй антиковидных госпиталей, а также других объектов.
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