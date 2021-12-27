Москва, 28 декабря, 2021, 02:43 — ИА Регнум. Министерство обороны и Минстрой России 27 декабря подписали соглашение о сотрудничестве в области строительства и архитектуры. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Duma.gov.ru Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин

Документ подписали министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин.

По словам Шойгу, развитие военной и социальной инфраструктуры Вооружённых Сил является одним из приоритетных направлений работы военного ведомства. Значимую роль в ней играет взаимодействие с Минстроем и подписанные соглашения являются ещё одним шагом в укреплении двустороннего сотрудничества.

Сергей Шойгу «Считаю, что достигнутые договорённости станут основой для продуктивной работы в области строительства, архитектуры и градостроительства, заложат фундамент на долгосрочную перспективу».

В свою очередь, Файзуллин отметил нарастание активного сотрудничества своего ведомства c военными по строительству и оперативному вводу в строй антиковидных госпиталей, а также других объектов.

Ирек Файзуллин «Подписываемое сегодня соглашение интенсифицирует нашу совместную работу. Особенно — сотрудничество в сфере совершенствования нормативной и методологической базы, чтобы сделать «нормативку» как можно проще и эффективнее».

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