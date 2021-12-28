Скопье, 28 декабря, 2021, 04:46 — ИА Регнум. Центральный комитет правящего в Северной Македонии Социал-демократического союза поручил своему новому лидеру Димитару Ковачевски сформировать новое правительство. Об этом сообщили македонские СМИ 27 декабря.

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Ковачевски на своей странице в «Фейсбуке» отметил, что это для него большой вызов, который он готов принять.

«Для меня большая честь и ответственность то, что Центральный комитет СДСМ доверил мне составление будущего кабинета министров», — заявил Ковачевски.

Напомним, что 13 декабря СДСМ выбрал Ковачевски новым лидером. Предыдущий председатель партии и премьер Северной Македонии Зоран Заев подал в отставку из-за плохих результатов СДСМ во втором кругу муниципальных выборов 31 октября.