28 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили намерение СК РФ ходатайствовать об изменении или отмене меры пресечения в отношении видеоблогера Юрия Хованского, находящегося в СИЗО.

Елизавета Коробова, , 09:17 — REGNUM Намерение Следственного комитета России ходатайствовать об изменении или отмене меры пресечения в отношении видеоблогера Юрия Хованского, находящегося в СИЗО по обвинению в оправдании терроризма, вызвало бурную реакцию интернет-сообщества. Граждане оставили свои комментарии 28 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

Питер Брейгель Старший. Два шута, забавляющиеся шутовскими жезлами. 1562

"Показательная порка в России — уже нормальная практика. Чтобы все недовольные молчали в тряпочку. Типа: «Смотри, как мы можем!» Позор! Туалеты мыть месяц — вот максимальное наказание, которое заслужил этот Хованский!» — пишет Сергей Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что находящийся в СИЗО блогер не может представлять какую-либо угрозу для общества, поэтому нахождение его в заключении не требуется.

«Нашли, конечно, бандюгана. Другие проблемы, видимо, в стране решены? Поймали блогера, который бухал в своей квартире, никого не трогал, но, да, спел там какую-то мерзкую песенку. Он теперь из-за этого что, угроза обществу, чтобы его в СИЗО держать?» — задаётся вопросом Ванька К.

Некоторые комментаторы отмечают, что если Хованский нарушил российское законодательство, то он должен будет понести соответствующее наказание.

«Блогеры у нас смелые, только когда нарушают законы и гадят, а когда их задерживают, жалуются и ноют, как дети малые. Пускай теперь отвечает перед законом! Если вины нет, тогда и выйдет скоро, но если же всё-таки вот она есть…» — написала Людмила Д.

Момент задержания Юрия Хованского Sledcom.ru

Часть людей полагает, что терроризм — страшная для России тема и шутки по этому поводу неуместны.

«Терроризм оправдывать нельзя. Ни в каком виде: ни в шутке, ни в «песне», никак. Террористы хуже уголовников, поскольку они оправдывают свою несостоятельность политическими причинами. Если ты политик — борись на политической арене. В дебатах, в поддержке избирателей, в принятии соответствующих законов заключается политическая борьба. Но убивать невинных людей, уничтожать объекты культуры, транспорта, коммуникаций — это не борьба, а преступление», — считает Вера Л.

Ряд пользователей указывает на то, что жёсткие шутки в России позволяют себе даже высшие представители власти, поэтому нельзя подходить к вопросу юмора таким образом, чтобы одним российский закон позволял это делать, а другим запрещал.

«Наш президент, как мне помнится, довольно жёсткие анекдоты любит рассказывать. Это же не значит, что он оправдывает тем самым какие-то преступления! Так и здесь! Хованский — блогер и алкоголик, а не угроза национальной безопасности! Он не хочет там ничего оправдывать, это его идиотский юмор, и все это знают. Одумайтесь!» обращается Артём К.

СИЗО Дарья Драй © ИА REGNUM

Отдельные комментаторы отмечают, что граждане России молодого возраста по-своему воспримут такое отношение государства к популярному блогеру, и властям это точно на руку не сыграет.

«Кто-то во власти просто решил устроить публичную порку посредством одного блогера, которого судят не пойми за что, держат в СИЗО не пойми зачем и пытаются навязать молодёжи страх не пойми для чего. Добьются в итоге только одного — молодые люди будут уезжать на Запад, подальше от привитого им страха», — предполагает Марина В.

Напомним, 26 декабря на сайте Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга появилась информация о том, что следствие попросит судебный орган изменить меру пресечения блогеру Юрию Хованскому, находящемуся в СИЗО по обвинению в оправдании терроризма, на запрет определённых действий.