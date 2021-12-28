Балтийск, Калининградская область, , 02:20 — REGNUM Гвардейский корвет «Сообразительный» Балтийского флота (БФ) ВМФ России провёл в море тактические учения по отражению ракетного удара с боевым пуском зенитной ракеты. Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) на сайте Минобороны РФ.

Корвет «Стойкий» проекта 20380 — однотипный с «Сообразительным» Mil.ru

Противокорабельную ракету условного противника имитировала ракета-мишень, которую запустили с малого ракетного корабля «Пассат» соединения ракетных кораблей и катеров Балтийской военно-морской базы. Экипаж корвета «Сообразительный» успешно отразил атаку с помощью зенитного ракетного комплекса (ЗРК) морского базирования «Редут».

пресс-служба ЗВО "Запущенная с корвета зенитная ракета успешно поразила назначенную цель. Стрельба проводилась в условиях сложной помеховой обстановки с применением условным противником средств радиоэлектронного противодействия».

После выполнения основной задачи учений экипаж корвета провёл ряд тренировок по радиоэлектронной борьбе, борьбе за живучесть и других.

Безопасность на морском полигоне БФ в районе ракетных пусков, который на время учений был объявлен опасным для гражданского судоходства, обеспечивали более десяти надводных кораблей и судов обеспечения флота.

Как сообщало ИА REGNUM, на корвете «Герой России Алдар Цыденжапов» Тихоокеанского флота торжественно отметили годовщину принятия боевого корабля в состав ВМФ России — именно 25 декабря 2020 года на корвете впервые прошла торжественная церемония подъёма Военно-морского флага России.

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