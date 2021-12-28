Киев, , 02:06 — REGNUM Почти 30 тонн гуманитарной помощи поступило в Донецкую и Луганскую Народные Республики по линии Организации Объединённых Наций, сообщила 27 декабря пресс-служба министерства внутренних дел Украины.

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Сегодня через контрольный пункт въезда — выезда «Счастье» на временно оккупированную территорию доставлено более 28 тонн гуманитарного груза от <…> ООН», — говорится в сообщении.

В украинском МВД добавили, что доставленная партия включает строительные материалы, товары медицинского назначения и компьютерную технику. Кому конкретно передан груз в министерстве не уточнили.

Ранее в Киеве возмутились тем, что гуманитарную помощь региону, охваченному войной, оказывает Россия. На прошлой неделе колонна МЧС РФ доставила в Луганск 88 тонн медицинского оборудования и медикаментов.

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