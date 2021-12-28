Могадишо, , 01:56 — REGNUM Попытку свержения правительства Сомали предпринял президент страны Мохамед Абдуллахи Мохамед. Об этом 27 декабря заявил сомалийский премьер-министр Мохамед Хусейн Робле, сообщает портал Somali Guardian.

Президент Сомали Мохамед Абдуллахи Мохамед Villasomalia.gov.so

Он подчеркнул, что таким шагом глава государства стремится сорвать выборы и остаться на своем посту после истечения срока полномочий. Робле призвал силовые органы страны подчиняться только его приказам. Кроме того, премьер-министр предупредил, что военные предстанут перед судом в случае игнорирования распоряжений правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря Мохамед Абдуллахи Мохамед приостановил полномочия Мохамеда Хусейна Робле, поскольку чиновник стал фигурантом дела о коррупции.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Сомали временно лишил полномочий премьер-министра