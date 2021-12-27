Нью-Йорк, США, 28 декабря, 2021, 01:50 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 27 декабря, первые после католического Рождества, уверенным ростом.

Pixabay.com Рост фондового рынка

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones повысился на 351,82 пункта (0,98%), до уровня 36 302,38 пункта. S&P 500 подорожал на 65,40 пункта (1,38%), до уровня 4791,19 пункта. Nasdaq к завершению дня поднялся на 217,89 пункта (1,39%), до уровня 15 871,26 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $2,16 (2,93%), до уровня $75,95 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили предрождественские торги 23 декабря ростом на фоне умеренно позитивных данных по экономике и оптимистических новостей из Белого дома.

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