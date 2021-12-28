Ла-Пас, , 09:56 — REGNUM Страны Андского сообщества — Боливия, Колумбия, Эквадор и Перу — договорились об отмене международного роуминга с 1 января 2022 года. Об этом сообщает новостное агентство MercoPress.

Роуминг

Решение, принятое еще в феврале 2020 года, позволит гражданам пользоваться своими домашними тарифными планами на территории всех четырех стран. Таким образом правительства планируют сократить «цифровой разрыв» для более чем 111 миллионов жителей. Андское сообщество надеется, что в дальнейшем это приведет к более глубокой межрегиональной интеграции.

Страны блока также планируют обновить миграционный статус, устанавливающий условия временного или постоянного проживания в регионе, а также облегчить правила движения транспорта.

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