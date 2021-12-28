28 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили слова украинского депутата о том, что Украина якобы начала процесс «возвращения» российской Кубани в свой территориальный состав.

Светлана Рыбина, , 09:14 — REGNUM Заявление депутата украинской Верховной рады Алексея Гончаренко о том, что Украина якобы начала процесс «возвращения» российской Кубани в свой территориальный состав, благодаря его решению подать в госорган постановление об установлении 14 декабря Днём памяти жертв депортации украинского населения Кубани, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 28 декабря в социальной сети Facebook.

Трансформация Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Пора украинцам начать возвращать Канадчину!» — предлагает Анжелика Д.

Многие пользователи пришли к выводу, что подобные заявления украинских политиков свидетельствуют о том, что во власти на Украине оказались бывшие пациенты психоневрологических диспансеров, выпущенные после майдана в 2014 году.

«Что-то во власти на Украине болезные все на голову. Таких заявлений адекватные люди не делают. По крайне мере, во всеуслышание», — считает Бурассон З.

Некоторые комментаторы отмечают, что подобные радикальные возгласы отдельных украинских депутатов всегда носят под собою цель привлечь внимание к собственной персоне, а также перевести внимание населения от внутренних проблем на внешние.

«Лишь бы своими бесконечными бла-бла отвлечь украинский народ от внутренних проблем. На большее киевские власти не пригодны. Гнать уже в шею их надо, причём навсегда, без права занимать какие либо должности», — предлагает Земфира В.

«Господи… то на них нападают, то они Кубань возвращают. Этим движением «туда—сюда» киевские власти отвлекают своё население от проблем в энергетике и экономике своей страны. Иной причины я найти не могу, потому что Кубань невозможно вернуть Украине, ведь она никогда частью Украины не была!» — указывает Александр Г.

Верховная рада Украины President.gov.ua

Часть людей полагает, что похожие заявления звучат и со стороны российских политиков, а значит, ничего, выходящего за рамки приличия, украинский депутат не сказал.

«Наши депутаты говорят о возвращении Аляски! И ничего! Или это другое? Если украинцы такую дичь рассказывают, то они — идиоты, а если русские, то молодцы?!» — задаётся вопросом Dmitriy T.

Ряд пользователей указывает на то, что попытки вернуть России Аляску — это не вполне серьёзное явление, оно имеет в себе значительную долю иронии и не подразумевает под этим принятия каких-либо реальных правительственных решений.

«Одно дело — оспаривать то, что когда-то было твоим, но Кубань никогда не была Украиной. Да и к тому же Аляску забрать можно только в шутку. На кой чёрт она в действительно кому-то сдалась? За ненадобностью её и продали во времена Российской Империи. Россия и без того большая», — отмечает Валерий О.

Нашлись и те, кто убеждены, что если Киев намеревается забрать себе Кубань, то ему следует учитывать то, что сама Украина может стать частью Кубани.

Краснодар (сс) Maska999

«Кубань будет в шоке от такого прироста в своих административно-территориальных единицах. Думаю, этот вопрос надо на решение в федеральный центр отдать, чтобы Москва проработала вопрос о присоединении Украины к Краснодарскому краю», — пишет Алексей П.

Напомним, 26 декабря депутат украинской Верховной рады Алексей Гончаренко написал в своём Telegram-канале о том, что Украина якобы начала процесс «возвращения» российской Кубани в свой территориальный состав, благодаря его решению подать в госорган постановление об установлении 14 декабря Днём памяти жертв депортации украинского населения Кубани.