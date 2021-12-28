Ижевск, , 01:42 — REGNUM Один из находившихся в вертолёте Ми-2, рухнувшем в Удмуртии, погиб. Об этом 28 декабря сообщил глава региона Александр Бречалов на своей странице в соцсети «Вконтакте».

Вертолет Tricia123

"Спасатели обнаружили совершивший жесткую посадку вертолет, на борту которого находились два человека. К сожалению, один член экипажа погиб. Второму сейчас оказывается вся необходимая помощь», — написал он.

В свою очередь, в пресс-службе правительства Удмуртии сообщили, что выживший член экипажа находится в тяжелом состоянии, его эвакуировали в стационар.

Как сообщало ИА REGNUM, Ми-2 совершил аварийную посадку вблизи Ижевска днём 27 декабря. На борту вертолёта находились два человека. По предварительным данным, авария произошла, когда Ми-2 совершал облёт нефтепровода. Перед потерей связи пилот успел сообщить о нештатной ситуации.

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