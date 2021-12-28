Тбилиси, , 01:42 — REGNUM Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о потере сознания в момент, когда его пришли переводить из военного госпиталя, где он сейчас проходит лечение. Это следует из письма, которое зачитала 27 декабря журналистам адвокат политика Ника Гварамия.

Михаил Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам Саакашвили, к нему в госпиталь пришли некие «люди в чёрном», чтобы его забрать, пояснив, что его переводят, без уточнений, куда именно. Политик потебовал измерить ему давление. Как пишет Саакашвили, «оно было 180, а после второго измерения — 200/110, тогда как моя норма 120/180. Это был гипертонический криз, по-моему. Никогда не был в таком состоянии с точки зрения пульса и давления».

Затем, по словам экс-президента Грузии, его попытались вывезти силой, но он упал в обморок, а очнувшись, увидел доктора, который сказал, что никакого перевода не будет.

В настоящее время Саакашвили проходит лечение в военном госпитале в грузинском городе Гори, куда он попал после длительной голодовки в тюрьме. Экс-президент Грузии был задержан 1 октября, после своего появления в стране. Саакашвили был заочно осуждён по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Также на рассмотрении в судах Грузии находятся ещё три дела, в том числе о растрате бюджетных средств.

Власти Грузии не намерены освобождать Саакашвили, премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что политик будет отбывать наказание в тюрьме весь положенный ему по суду срок.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили призвал Службу государственного инспектора республики обнародовать все видеозаписи о его «бесчеловечном» переводе в Глданскую тюрьму в Тбилиси.

Читайте ранее в этом сюжете: Саакашвили призвал Службу госинспектора обнародовать видео насилия над ним