Тбилиси, 28 декабря, 2021, 01:42 — ИА Регнум. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о потере сознания в момент, когда его пришли переводить из военного госпиталя, где он сейчас проходит лечение. Это следует из письма, которое зачитала 27 декабря журналистам адвокат политика Ника Гварамия.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

По словам Саакашвили, к нему в госпиталь пришли некие «люди в чёрном», чтобы его забрать, пояснив, что его переводят, без уточнений, куда именно. Политик потебовал измерить ему давление. Как пишет Саакашвили, «оно было 180, а после второго измерения — 200/110, тогда как моя норма 120/180. Это был гипертонический криз, по-моему. Никогда не был в таком состоянии с точки зрения пульса и давления».

Затем, по словам экс-президента Грузии, его попытались вывезти силой, но он упал в обморок, а очнувшись, увидел доктора, который сказал, что никакого перевода не будет.

В настоящее время Саакашвили проходит лечение в военном госпитале в грузинском городе Гори, куда он попал после длительной голодовки в тюрьме. Экс-президент Грузии был задержан 1 октября, после своего появления в стране. Саакашвили был заочно осуждён по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Также на рассмотрении в судах Грузии находятся ещё три дела, в том числе о растрате бюджетных средств.

Власти Грузии не намерены освобождать Саакашвили, премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что политик будет отбывать наказание в тюрьме весь положенный ему по суду срок.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили призвал Службу государственного инспектора республики обнародовать все видеозаписи о его «бесчеловечном» переводе в Глданскую тюрьму в Тбилиси.