Москва, , 01:39 — REGNUM Дорожно-транспортное происшествие с участием шести автомобилей произошло в Новой Москве 27 декабря, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Они столкнулись на 28-м километре Киевского шоссе, в районе деревни Мешково. Из-за аварии оказалось ограничено движение в сторону МКАД. Информации о пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря в Вельском районе Архангельской области произошло столкновение легкового автомобиля Vortex и грузовика Scania. В результате ДТП погибли три человека.

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