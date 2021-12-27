Вашингтон, 28 декабря, 2021, 01:35 — ИА Регнум. Помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан 27 декабря обсудил по телефону со своими польскими коллегами ситуацию на границе России и Украины. Об этом по итогам переговоров сообщает пресс-служба Белого дома.

Взаимодействие Польши и США

Польшу на переговорах представляли руководитель Бюро национальной безопасности Павел Солох и представитель канцелярии президента Анджея Дуды, отвечающий за международную проблематику, Якуб Кумох.

Отмечается, что собеседники высказались о «наращивании» Россией своих вооружённых сил вблизи границы с Украиной и подтвердили «важность единства союзничества в дипломатических усилиях и усилиях по сдерживанию».

пресс-служба администрации президента США «Салливан подтвердил поддержку США статьи пять Североатлантического договора и подчеркнул готовность Соединённых Штатов поддержать наших союзников на восточном фланге, защищающих свои страны».

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден заявил, что в случае «вторжения» России на Украину он направит американские войска в восточноевропейские страны Североатлантического альянса (НАТО).