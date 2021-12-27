Исламабад, 28 декабря, 2021, 01:31 — ИА Регнум. Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,2 на территории Пакистана. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Zeml.info Землетрясение

По ее данным, эпицентр землетрясения находился в 61 километре к юго-востоку от города Гилджит. Его очаг залегал на глубине 47,54 километра. Сведений о возможных пострадавших или разрушениях не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря землетрясения магнитудой 5,0 произошло в провинции Лампунг. Его очаг располагался в 146 километрах от Танггамуса на глубине 10 километров. По предварительным данным, пострадавших не было.