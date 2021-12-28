Москва, 28 декабря, 2021, 09:20 — ИА Регнум. Сеть кинотеатров «Москино» к новогодним праздникам подготовила ретроспективу советских мультфильмов на зимние темы. Об этом 28 декабря сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Цитата м/ф «Снежная королева». реж. Лев Атаманов. 1957. СССР Снежная королева и Кай

Посмотреть шедевры советской мультипликации можно будет в период с 3 по 8 января 2022 года. Показы будут бесплатными, но необходимо предварительно зарегистрироваться на мероприятия на сайте «Москино».

"В программу вошли такие мультфильмы, как «Снежная королева», «Умка», «Шайбу! Шайбу!», «Дед Мороз и лето», «Щелкунчик». В каждом из них сюжет связан с зимой или Новым годом», — сказала Сергунина.