Москва, , 04:13 — REGNUM Армия Боснии и Герцеговины, участвовавшая в гражданском конфликте в 1990-е годы, не имела никакого морального права претендовать на защиту национального и социального равенства всех трех народов БиГ, так как она была создана как орудие Партии демократического действия и на 95% состояла из мусульман. Об этом рассказал заместитель председателя независимой Международной комиссии по Сараево Виктор Безрученко на круглом столе, который состоялся 24 декабря в МГИМО, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Босния и Герцеговина Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам эксперта, в составе армии БиГ находилось значительное число моджахедов из Афганистана и стран Ближнего Востока.

«Мусульманская политическая и религиозная элита в БиГ (Алия Изетбегович, его Партия демократического действия и боснийская улема) считала гражданскую войну джихадом за освобождение мусульманских земель от неверных и создание исламского государства на Балканах, основанного на законах шариата. Об этом свидетельствуют многочисленные документы, относящиеся к формированию отдельного отряда «Эль-Муджахид» в составе 3-го корпуса армии Республики Боснии и Герцеговины, состоявшего из исламистов-боевиков со всего мира, а также их действия, методы пропаганды и связи с международными террористическими организациями», — подчеркнул Безрученко.

Напомним, что в 2018 году Республика Сербская (БиГ) сформировала международную комиссию по событиям в Сараево, которая имела задачу провести комплексное исследование исторических событий во время гражданской войны в БиГ в 1990-е годы и дать им объективную и беспристрастную оценку. В состав комиссии вошли шесть независимых международных экспертов из Израиля, России, Сербии, США, Италии и Франции.