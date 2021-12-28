Париж, 28 декабря, 2021, 09:04 — ИА Регнум. Полиция Франции подтвердила 27 декабря изъятие более тонны колумбийского наркотика в районе северного порта Гавра. В ходе операции было арестовано несколько человек. Об этом сообщает латиноамериканское новостное агентство Prensa Latina.

shpoks Полиция Франции

Ранее французская таможня перехватила в том же порту другую партию с 1.5 тоннами запрещенного вещества.

Таким образом, за 2021 год в стране было конфисковано суммарно 18 тонн наркотика, что значительно превышает изъятую контрабанду 2020 года, составляющую 13 тонн.