Москва, , 07:54 — REGNUM Инновационно-образовательный комплекс «Техноград» на ВДНХ подготовил познавательную программу на новогодние праздники. Об этом 28 декабря сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Робот Цитата из к/ф «Я робот» реж Алекс Пройас. 2004. США, Германия

В рамках программы посетители всех возрастов смогут научиться управлять промышленным роботом, освоить азы программирования, а также принять участие в интеллектуальной игре или пройти тест на профориентацию. Все эти и другие возможности после предварительной регистрации будут доступны на ВДНХ в период с 3 по 9 января 2022 года.

«Комплекс «Техноград» приглашает москвичей провести январские каникулы с пользой и познакомиться с востребованными профессиями. Гости смогут поучаствовать в мастер-классах и получить базовые знания в новых для себя направлениях. Занятия рассчитаны на разный уровень подготовки. Многие из них посвящены таким перспективным специальностям, как программирование, робототехника и веб-дизайн», — сказала Сергунина.

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