28 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили слова президента России о том, каким может оказаться ответ на расширение НАТО на восток.

Светлана Рыбина, , 12:13 — REGNUM Заявление президента Российской Федерации Владимира Путина о том, что существуют различные варианты ответа на дальнейшее продвижение НАТО на восток, в зависимости от тех предложений, которые сделают российские военные, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 28 декабря в социальной сети Facebook.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Давно пора уже было осознать, что к этому всё идёт. НАТО надо показать на дверь и предупредить, что пока ещё можно вернуться к мирному урегулированию», — пишет Денис И.

Многие пользователи пришли к выводу, что Россия должна дать НАТО чёткое понимание того, что двигаться в нашу сторону больше не стоит, иначе за последствия мы не отвечаем.

«Всё правильно. Россия должна отвечать на попытки Запада оказать на нас давление, устроить нам угрозу. Такие вещи необходимо пресекать!» — написала Елена К.

Некоторые комментаторы отмечают, что России будет очень сложно дать странам — участницам Североатлантического альянса какой-либо существенный ответ из-за сильной зависимости российской элиты от всевозможных западных благ.

«А сумеете ли вы, господин президент, жёстко ответить НАТО, когда в этих странах проживают детки ваших депутатов и чиновников? Я уж не говорю о том, чтобы уничтожить дома и яхты российской элиты на Западе», — интересуется Иосиф О.

Владимир Путин Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«А что можно тут сделать? Например, отказаться брать взятки долларами и тем самым подорвать экономику США? Россия намертво привязана к Западу, тут уже прямо резать надо по живому!» — считает Светлана С.

Часть людей полагает, что сами же российские власти будут не готовы жёстко отвечать на угрозы со стороны НАТО, потому что множество чиновников спят и видят, как встречают свою старость где-нибудь на берегу Атлантического океана, во Франции.

«А как мы можем отвечать? По кому? По своим олигархам в Лондоне? А кто приказ будет отдавать? Сами олигархи? Смешно. Нет никакой реальной угрозы для НАТО со стороны России, поэтому-то они и лезут нагло к нашим границам. Чувствуют безнаказанность», — указывает Владимир В.

Ряд пользователей указывает на то, что российской стороне следует направить к Америке свои флотилии и постоянно проводить военные учения в непосредственной близости от территории Соединённых Штатов.

«А кто нам мешает свои учения проводить у берегов Америки в Тихом и Атлантическом океанах? Никто, ибо это нейтральные воды! Почему бы не разместить нам свои крылатые ракеты на Кубе? Даже выгодно будет — и нам, и кубинцам!» — поделился своим мнением Юлия Н.

Военные учения Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Только военный ответ на давление на Россию. Только силу нужно показывать Западу, именно она нас спасёт от уничтожения. Пока мы с ними будет разговаривать пытаться, они нож достанут. Пора уже понять, что никто нам добра не желает, все хотят оторвать от нас кусок побольше», — отмечает Олег Н.

Напомним, 26 декабря президент Российской Федерации Владимир Путин заявил журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» о том, что существуют различные варианты ответа на дальнейшее продвижение НАТО на восток, в зависимости от тех предложений, которые сделают российские военные.