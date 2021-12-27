Париж, 28 декабря, 2021, 01:06 — ИА Регнум. Ситуация с распространением коронавируса напоминает «фильм, который идет бесконечно». Об этом заявил премьер-министр Франции Жан Кастекс 27 декабря на пресс-конференции.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Карантин

По его словам, жители республики устали от пандемии, которая длится уже почти два года. Вместе с тем глава правительства заявил, что удовлетворен темпами вакцинации от коронавирусной инфекции в стране. Кастекс сообщил, что хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19 уже получил 91% жителей Франции, а полностью от COVID-19 привились 51,6 млн французов. Из них ревакцинацию прошли более 22 млн человек.

Премьер-министр рассказал, что с 3 января во Франции будет запрещено принимать пищу и напитки в кинотеатрах, театрах, а также в общественном транспорте и на стадионах. Кроме того, «там где это возможно» будет введена удаленная работа по меньшей мере на три дня в неделю.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря Жан Кастекс допустил, что во Франции могут принять закон о введении в стране вакцинного пропуска с 15 января.