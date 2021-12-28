Богота, , 01:01 — REGNUM Не менее семи человек погибли при падении автобуса в обрыв в муниципалитете Сан-Луис на северо-западе Колумбии. Об этом сообщает пресс-служба полиции департамента Антиохия.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что авария произошла утром 27 декабря. Пассажирский автобус следовал из колумбийской столицы Боготы в департамент Кордоба. В ходе движения водитель не справился с управлением, и автобус упал в ущелье.

В результате ДТП погибли семеро человек, еще 28 получили травмы различной степени тяжести. При этом 22 пострадавших госпитализировали. Пока причины и обстоятельства аварии неизвестны.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря пассажирский автобус упал в кювет в муниципалитете Терсер Френте на Кубе. В результате ДТП погиб один человек, еще 26 получили травмы различной степени тяжести.

Читайте ранее в этом сюжете: В результате ДТП с автобусом на Кубе погиб один человек