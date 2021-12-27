Женева, Швейцария, 28 декабря, 2021, 00:55 — ИА Регнум. Россия заняла пятое место как по объёмам производства, так и по объёмам экспорта вакцины от COVID-19, говорится в первом отчёте о глобальной торговле вакцинами, подготовленном Всемирной торговой организацией (ВТО) и Международным валютным фондом (МВФ).

Minpromtorg.gov.ru Вакцина

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Данные о производстве и экспорте получены по состоянию на 30 ноября 2021 года. Из них следует, что в 2021 году российские предприятия выпустили 232,9 млн доз вакцины, из них 93,4 млн доз отправлены на экспорт. На долю России в общем объёме торговли приходится 2,6%.

Лидерство принадлежит Китаю, который экспортировал 1487,6 млн доз препарата, Евросоюзу в совокупности (1366,8 млн доз), США (348 млн доз) и Индия (72,8 млн доз).

Всего в мире произведено более 10 млрд доз вакцины от коронавируса, из которых почти 3,7 млрд доз экспортировано в другие страны.