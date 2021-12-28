Каракас, , 08:40 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о скорой поездке в Иран для продвижения «новых соглашений о сотрудничестве». Две нефтяные державы обсудят вопросы нефтедобычи на фоне санкций, введенных США. Об этом сообщило 27 декабря новостное агентство El Universal.

Николас Мадуро (сс) Eneas De Troya

«Очень скоро я отправлюсь в Тегеран, чтобы лично познакомиться с президентом Ибрахимом Раиси», — заявил Мадуро в интервью.

Лидеры планируют подписать ряд соглашений, которые помогут ускорить многоуровневое сотрудничество между странами. Лидеры уже провели два телефонных разговора и показали заинтересованность в углублении экономических связей.

Подписанные соглашения должны определить основные векторы будущего сотрудничества на 20 лет вперед.

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