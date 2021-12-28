Минск, , 00:52 — REGNUM «Всебелорусское народное собрание — высший представительный орган народовластия Республики Беларусь, определяющий стратегические направления развития общества и государства, обеспечивающий незыблемость конституционного строя, преемственность поколений и гражданское согласие», — гласит статья 89 проекта новой конституции Белоруссии, опубликованного 27 декабря на сайте президента постсоветской республики.

Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

До сих пор в белорусском законодательстве не было упоминаний о «ВНС» сторонников Александра Лукашенко, которых он собирал с помощью чиновников и спецслужб на проходящие раз в пять лет корпоративные собрания (как правило, накануне финала президентских выборов). Орган, тем не менее, был наделён полномочиями давать указанию правительству Белоруссии, а также другими правами, также не прописанными в законодательстве постсоветской республики.

«Решения Всебелорусского народного собрания являются обязательными для исполнения и могут отменять правовые акты, иные решения государственных органов и должностных лиц, противоречащие интересам национальной безопасности, за исключением актов судебных органов», — сказано в статье 89 документа.

Эта же статья гласит, что «делегатами» ВНС являются президент и экс-президент, представители законодательной, исполнительной и судебной власти, а также представители местных Советов депутатов и некие «представители гражданского общества». Представителей депутатов местных Советов и «гражданского общества» на Всебелорусское народное собрание избирают от каждой области и города Минска. Предельная численность делегатов ВНС составляет 1200 человек. Срок полномочий этого собрания составляет пять лет.

«Всебелорусское народное собрание созывается на первое заседание Центральной избирательной комиссией не позднее 60 дней после выборов депутатов. Делегат Всебелорусского народного собрания принимает участие в работе Всебелорусского народного собрания без отрыва от трудовой (служебной) деятельности. Коллегиальным органом, обеспечивающим в порядке, установленном законом, оперативное решение вопросов, входящих в компетенцию Всебелорусского народного собрания, является президиум», — сказано в документе.

Та же статья содержит запись о том, что ВНС: 1) утверждает основные направления внутренней и внешней политики, военную доктрину, концепцию национальной безопасности; 2) утверждает программы социально-экономического развития республики; 3) заслушивает премьер-министра о выполнении программы социально-экономического развития; 4) предлагает изменения и дополнения в конституцию; 5) предлагает проведение республиканских референдумов; 6) вправе рассматривать вопрос о легитимности выборов; 7) принимает решение о смещении президента с должности в случае систематического или грубого нарушения им Конституции 27 либо совершения государственной измены или иного тяжкого преступления; 8) вправе ввести на территории республики чрезвычайное или военное положение «при наличии оснований, предусмотренных Конституцией, и в случае бездействия президента по этим вопросам»;

Кроме того, «ВНС» по предложению президента: избирает председателя и судей Конституционного ссуда и освобождает их от должности; избирает председателя и судей Верховного суда и освобождает их от должности; избирает председателя и членов Центральной избирательной комиссии и освобождает их от должности. Оно же по предложению президента принимает решение о возможности направления военнослужащих, сотрудников военизированных организаций, иных лиц за пределы Республики Беларусь для участия в обеспечении коллективной безопасности и деятельности по поддержанию международного мира и безопасности; награждает президента государственными наградами, а также предлагает лиц для награждения государственными наградами; даёт обязательные для исполнения поручения государственным органам и должностным лицам, получает информацию от государственных органов и должностных лиц, «осуществляет иные установленные Конституцией и законами полномочия, необходимые для реализации возложенных на него конституционных функций».

Специально созданная для «ВНС» статья 89 предусматривает также, что заседания этого собрания проводятся не реже раза в год. Оно может быть созвано на внеочередное заседание не только президентом и номинально существующим парламентом, но и по инициативе не менее 150 тысяч граждан с избирательным правом.