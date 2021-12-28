Брюссель, , 04:29 — REGNUM Нагнетание напряженности и воинственная риторика помешали странам Западных Балкан продвинуться в 2021 году на пути евроинтеграции. Такое мнение о главных событиях 2021 года в сфере внешней политики и политики безопасности Евросоюза высказал 27 декабря в своем блоге комиссар ЕС по внешней политике Жозеп Боррель .

Жозеп Боррель Exteriores.gob.es

В качестве особого примера Боррель выделил Боснию и Герцеговину.

Он назвал уходящий год «годом транзиции», в котором ЕС работала над сохранением своих интересов и ценностей.

«Эта работа должна быть продолжена и в 2022 году», — процитировало агентство «Танюг» слова Борреля.

Напомним, что ситуация в Боснии и Герцеговины обострилась после решения бывшего верховного представителя в БиГ Валентина Инцко ввести в уголовное законодательство страны положение о запрете отрицания «геноцида в Сребренице».