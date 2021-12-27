Киев, 28 декабря, 2021, 00:43 — ИА Регнум. Оговорку в ходе своего выступления допустил мэр Киева Виталий Кличко, поздравив жителей города со скорым наступлением «2220 года». Об этом 27 декабря сообщило издание «Страна.ua».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Виталий Кличко

«С хорошим настроением встречаем новый, 2220 год», — сказал глава украинской столицы.

После он попытался исправить ошибку, но вновь оговорился, сказав «2222 год».

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря Виталий Кличко заявил, что коммунальные службы Киева будут бороться с гололедом, «посыпая дороги снегом».