Москва, 28 декабря, 2021, 00:58 — ИА Регнум. Российские миротворческие силы в Нагорном Карабахе восстанавливают инфраструктуру и экономику региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 декабря заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Министерство обороны России Российские миротворцы в Нагорном Карабахе

Эксперт отметил, что в первую очередь необходимо восстановление всей системы жизнеобеспечения Нагорного Карабаха.

«Этим вовсю занимаются миротворцы. При их участии была восстановлена энергетика региона. Они помогают в сельском хозяйстве, участвуют в медицинском обслуживании населения. То, что на протяжении пяти лет наши миротворцы будут более чем активно развивать регион, это понятно. Именно из-за этого от населения идут позитивные месседжи, чтобы миротворцы остались и после своей пятилетки», — сказал эксперт.

Однако, как заметил Антон Бредихин, любой политолог, который возьмётся прогнозировать, что будет происходить в регионе через четыре года, ошибётся. По его мнению, ни один прогноз, касающийся ситуации в Карабахе, не может быть реализован в этот срок.

Напомним, что в ноябре 2020 года вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора был развёрнут российский миротворческий контингент, имеющий в своём составе1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортёров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.