Нови-Пазар, Сербия, 28 декабря, 2021, 00:54 — ИА Регнум. Отношения между сербами и бошняками являются ключевыми для развития и процветания всего балканского региона. Такое мнение высказал президент Сербии Александр Вучич 27 декабря во время визита в Рашский округ Сербии, в котором проживает большой процент бошняков.

Александр Вучич

По словам Вучича, сербское государство не делает никаких различий между своими гражданами в зависимости от их национальной принадлежности.

Вучич отметил, что люди, которые покидают Нови Пазар (один из главных городов Рашского округа — ИА REGNUM) переезжают жить в Белград, где им всегда рады, хотя в интересах государства сделать все, чтобы как можно больше людей оставалось в своей родной местности.

«Я хочу, чтобы вы знали — это ваша родная страна, вне зависимости от веры и нации. Это страна для всех нас, и это люди хорошо чувствуют», — процитировал телеканал РТС слова Вучича

Напомним, что в Рашском округе Сербии проживает 34% бошняков.