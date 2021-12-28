* запрещённая в России организация

Кабул, , 00:25 — REGNUM Правительство Афганистана под руководством движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за четыре месяца собрало 1,5 млрд афгани (около 14,5 млн долларов США) за счет 10-процентного налога на кредитные телефонные карты. Об этом сообщил 27 декабря пресс-секретарь министерства связи, технологий и информации Афганистана Инаятулла Алокозай.

Кабул, Афганистан (сс) Olgamielnikiewicz

По его словам, в стране насчитывается 1664 телекоммуникационных узла, из которых 239 были полностью разрушены в результате недавней войны. За последние месяцы 28 телекоммуникационных сайтов в разных частях страны были созданы телекоммуникационными компаниями, и тысячи людей воспользовались услугами телефонной связи и интернета.

Пресс-секретарь заверил, что правительство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в настоящее время прилагает усилия для предоставления телекоммуникационных услуг на всей территории Афганистана.

По имеющимся данным, около двух миллионов человек в Афганистане сегодня имеют доступ к мобильным телефонам. При этом услугами мобильной связи охвачено всего 7% территории Афганистана, а доступ к интернет-услугам ограничен лишь крупными городами.

10-процентный налог на потребительские телефонные карты был введен в Афганистане зимой 2015 года. При этом отсутствие прозрачности в сборах с этих карт было темой обсуждения регулирующих органов ещё при предыдущем правительстве. На проблему ранее уже обращала внимание международная правозащитная организация Transparency International.