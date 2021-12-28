Ижевск, , 00:25 — REGNUM Вертолёт Ми-2, совершивший жесткую посадку в Удмуртии, найден, а его экипаж передан бригадам скорой медицинской помощи, сообщили 28 декабря в пресс-службе МЧС России.

«Найдено место аварийной посадки вертолета Ми-2 в Удмуртии. В настоящее время пилот и пассажир переданы бригадам скорой помощи», — сказал журналистам представитель ведомства.

В настоящее время данные о состоянии экипажа уточняются.

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Вертолёт Ми-2 совершил аварийную посадку вблизи Ижевска днём 27 декабря. Поиски пропавшего воздушного судно осуществлялись группой почти из 300 человек с привлечением 80 единиц техники. По предварительным данным, авария произошла, когда Ми-2 совершал облёт нефтепровода. Перед потерей связи командир судна успел сообщить о нештатной ситуации.

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