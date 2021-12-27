Париж, 28 декабря, 2021, 00:25 — ИА Регнум. Правительство Франции планирует, что с 15 января в республике вступит в силу закон о введении вакцинного пропуска, заявил французский премьер-министр Жан Кастекс 27 декабря в ходе пресс-конференции.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Карантин

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Жителям страны необходимо будет предъявлять его при посещении общественных мест, в которые сейчас можно попасть, имея справку об отрицательном тесте на коронавирус. Кастекс отметил, что соответствующий законопроект должен принять парламент Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее телеканал BFM передал информацию о том, что французские власти пересмотрят регламент режима изоляции, чтобы защитить страну от экономического ущерба.