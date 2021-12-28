Минск, , 00:17 — REGNUM При вынужденном или естественном прекращении полномочий у экс-президента Белоруссии сохраняется право пожизненного членства в верхней палате номинального парламентского Национального собрания — Совете Республики. Об этом говорится в проекте новой белорусской конституции, опубликованном 27 декабря на сайте президента постсоветской республики.

Лукашенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Статья 89 в новом изложении гласит, что даже бывший президент «обладает неприкосновенностью, его честь и достоинство охраняются законом».

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«Президент, прекративший исполнение своих полномочий, не может быть привлечен к ответственности за действия, совершенные в связи с осуществлением им президентских полномочий», — сказано в статье 89 проекта новой конституции Белоруссии.

Статья 88 проекта новой конституции дополнена такими положениями: «В случае гибели президента в результате покушения на его жизнь, совершения акта терроризма, военной агрессии, вследствие иных действий насильственного характера: заседания Совета Безопасности проводятся под руководством председателя Совета Республики; незамедлительно на основании решения Совета Безопасности в установленном порядке на территории Республики Беларусь вводится чрезвычайное или военное положение; государственные органы и должностные лица действуют в соответствии с решениями Совета Безопасности».

Напомним, накануне финала президентской кампании 2020 года одна из номинальных кандидаток на пост президента Белоруссии предлагала законодательно закрепить гарантии неприкосновенности для Лукашенко в случае его ухода с президентского поста. Такая инициатива вызвала бурю возмущения в белорусском обществе.

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