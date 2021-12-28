28 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили решение украинских военных ставить на воинский учёт беременных и женщин с маленькими детьми.

Тимур Кондратьев, , 09:14 — REGNUM Сообщение пресс-службы главного управления разведки министерства обороны Украины о том, что под воинский учёт в стране попадут беременные и женщины с маленькими детьми, но состояние здоровья и семейные обстоятельства всё же будут браться в расчёт, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 28 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

Население Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

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Военные учения. Украина 7th Army Training Comma

"Там что, на Украине, больше мужчин не осталось? Зачем им женщины в армии понадобились?» — удивляется Евгений Г.

Многие пользователи пришли к выводу, что украинская армия не готова ставить на воинский учёт только здоровых украинцев мужского пола, потому что грозить кулаком Москве должны все жители Украины без исключений.

«Мужиков не осталось? Всех перебили? Теперь за Зеленского биться мамы с детьми будут? Хорошая жизнь на Украине вырисовывается, очень», — отмечает Светлана П.

Некоторые комментаторы отмечают, что женщины на службе в армии — очень распространённая тенденция и Россия здесь не исключение.

«Женщины — медики, переводчики, связисты и многие другие стоят на воинском учёте во многих странах. Так было и в Советском Союзе, так есть и в современной России. Ничего удивительного нет в том, чтобы в армии увидеть женщину», — поделился своим мнением Булат Ж.

Часть людей полагает, что Украина не находится ни с кем из своих соседей в непрекращающемся военном конфликте, ведь даже России до сих пор не была объявлена война, поэтому странно видеть такое стремление украинских военных поставить на учёт как можно больше граждан.

«Я понимаю, когда речь заходит о воинской обязанности в Израиле, где своя специфика и историческая трагедия сыграли большую роль в подобном укладе жизни. Но почему на Украине хотят ставить на воинский учёт не просто женщин, а беременных и с детьми? Что за абсурд?!» — написал Армен Г.

Ряд пользователей указывает на то, что подобная тенденция никак не вяжется с тем, под какими лозунгами пришёл к власти президент Украины Владимир Зеленский со своей командой.

«И это в стране под руководством Зеленского, которого выставляли в качестве западного прогрессивного политика? Может быть, ещё детский труд на Украине введут? А что, дети сидят дома, в игрушки свои дурацкие играют, пока их мамы против русского мира воюют! Негоже! Надо детей к станку! Чтобы патроны производили для убийства русских! Я эту Украину не узнаю, это больше не наша братская страна», — пишет Светлана П.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отдельные комментаторы отмечают, что, вероятно, украинские военные решили использовать военный учёт беременных и матерей с детьми в пропагандистских целях.

«Расчёт ВСУ делает на то, что теперь все будут соучаствовать украинским военным, когда те будут обстреливать и убивать мирное население Луганской и Донецкой Народных Республик. Задача властей Украины, чтобы как можно у большего количества сограждан были руки в крови», — считает Евгений П.

Напомним, 26 декабря пресс-служба главного управления разведки министерства обороны Украины опубликовала информацию в Facebook, согласно которой под воинский учёт в стране попадут беременные и женщины с маленькими детьми, но состояние здоровья и семейные обстоятельства будут браться в расчёт.