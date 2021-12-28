Элиста, , 00:11 — REGNUM В ночьна 28 декабря в северных районах Калмыкии столбики уличных термометров опустятся до — 11 градусов. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС России.

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Согласно прогнозу Калмыцкого гидрометцентра, 28 декабря в степной республике ожидаются снег с дождём. В отдельных районах — туман, гололед, гололедица, налипание мокрого снега. Скорость ветра составит 5−10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью упадёт до −1…−6 градусов, по северу — до — 11 градусов. В дневные часы температура воздуха составит от — 5 до +5 градусов.