Нови-Пазар, Сербия, , 00:47 — REGNUM Проект по эксплуатации лития в Сербии «Ядар» не будет остановлен несмотря на то, что этого добиваются «некоторые оппозиционные политики». Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 27 декабря.

Александр Вучич Predsednik.rs

«Этот проект никуда не сдвинется. Они (предыдущие власти — ИА REGNUM) привели его сюда, а мы сделали все, что от нас требовал народ, и это все», — процитировало агентство «Бета» слова Вучича.

Напомним, что ранее лидер партии «Вместе для Сербии» Небойша Зеленович «дал срок» сербским властям до 7 января на то, чтобы отменить проект «Ядар». По словам Зеленовича, после отмены закона об экспроприации ничего принципиально не изменилось, так как компания «Рио Тинто» теперь оказывает давление на население региона, где должен находится литиевый рудник, пытаясь заставить их продать компании свое имущество.