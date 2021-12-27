Ижевск, 28 декабря, 2021, 00:08 — ИА Регнум. Группировка сил и средств, задействованных в поиске упавшего в Удмуртии вертолёта Ми-2, увеличена втрое — до 290 человек и 81 единицы техники, написал 27 декабря премьер-министр республики Ярослав Семёнов на своей странице в Instagram.

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«Ареал поиска максимально сужен, идет прочесывание леса — квадрат за квадратом», — отметил он.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что вертолёт Ми-2 совершил жёсткую посадку вблизи Ижевска днём 27 декабря. На борту в момент аварии находились два человека, однако точное место падения воздушного судна не было установлено.

Ярослав Семёнов сообщал также, что в поисковой операции участвуют в общей сложности 107 человек — спасатели МЧС России, других ведомств и организаций.